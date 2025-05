Mutter wegen Verdachts der IS-Mitgliedschaft in Haft

Mutmaßliches IS-Mitglied aus Bayern festgenommen: Der 37-jährigen Frau werden die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Verletzung der Fürsorgepflicht für ihre Kinder vorgeworfen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die Frau war 2014 mit ihren drei minderjährigen Kindern nach Syrien gereist und hatte sich dort dem IS angeschlossen. Die 37-Jährige Deutsche stammt aus Bayern und sitzt jetzt in einer JVA im Freistaat.

