Mutßmaßlicher Doppelmörder von Schwandorf ist gefasst

01.07.2020 20:00 Uhr

Schwandorf: Der mutmaßliche Doppelmörder von Schwandorf ist gefasst. Wie die Polizei vor wenigen Minuten mitgeteilt hat, ist der seit Tagen gesuchte 57-Jährige festgenommen worden. Die tschechische Polizei konnte ihn am frühen Abend in einem Ort in der Nähe der deutschen Genze aufspüren. Der Mann wird verdächtigt, am vergangenen Wochenende seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund getötet zu haben.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 01.07.2020 20:00 Uhr