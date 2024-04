Mutmaßliches Hamas-Waffenversteck in Bulgarien entdeckt

Sofia: Fahnder haben in Bulgarien ein unterirdisches Waffendepot entdeckt, das von der terroristischen Hamas angelegt worden sein soll. Nach ARD-Informationen waren unter einem Baum Waffen und Munition vergraben. Offenbar gibt es einen Zusammenhang mit der Festnahme von vier mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern in Berlin und den Niederlanden kurz vor Weihnachten. Die Bundesanwaltschaft wirft den Männern Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen nach dem Versteck gesucht haben, das von der Hamas angelegt worden war. Die Waffen sollten für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 22:15 Uhr