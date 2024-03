Mutmaßlicher Todesschütze sitzt in Niedersachsen in U-Haft

Rotenburg an der Wümme: Nach den tödlichen Schüssen auf vier Menschen in Niedersachsen hat ein Richter Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Der 32-jährige Bundeswehrsoldat sitzt nun in U-Haft. Er steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht im Kreis Rotenburg vier Menschen erschossen zu haben, unter ihnen ein Kleinkind. Das Motiv des Schützen ist unklar, möglicherweise liegt es im familiären Bereich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 18:00 Uhr