Mutmaßlicher Terrorist verletzt in Schweden mehrere Menschen

Nachrichtenarchiv - 04.03.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Bei einem mutmaßlichen Terrorakt in einer schwedischen Kleinstadt hat ein Angreifer mehrere Menschen verletzt. Laut Polizei sind acht Personen verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Ermittler gehen von einem Angriff aus terroristischen Motiven aus, deshalb hat die schwedische Sicherheitspolizei die Ermittlungen übernommen. Ministerpräsident Löfven schrieb auf Facebook, er verurteile die furchtbare Gewalt und sei in Gedanken bei den Verletzen. Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Polizei bei seiner Verhaftung angeschossen und befindet sich derzeit in einem Krankenhaus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2021 07:00 Uhr