Mutmaßlicher Täter von Las Vegas war US-Elitesoldat

Las Vegas: Nach der Explosion eines Pkw vor einem Hotel im US-Bundestaat Nevada hat die Polizei mehr Details zu dem Fall bekanntgegeben. Demnach sei der Mann, der tot in dem Fahrzeug gefunden wurde, ein Soldat der US-Spezialeinheit Green Berets gewesen. Er habe seit 2006 in der Armee gedient und sei zuletzt in der Kaserne im baden-württembergischen Böblingen stationiert gewesen. Den Ermittlern zufolge soll sich der 37-Jährige kurz vor der Explosion selbst das Leben genommen haben. Bei der Sprengung wurden sechs weitere Menschen leicht verletzt.

