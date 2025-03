Mutmaßlicher Schütze von Fürth stellt sich den Behörden in Frankreich

Nach tödlichen Schüssen auf Hochzeitsfeier in Fürth hat sich der mutmaßliche Schütze in Frankreich gestellt: Wie die Polizei in Nürnberg mitteilte, wird nun geprüft, ob der Mann auch tatsächlich der Täter ist. Es sehe aber danach aus. Der Mann soll gestern Abend mit einem Auto mit französischem Kennzeichen geflohen sein. Warum es zu der Tat gekommen ist, wird weiter ermittelt.

