Mutmaßlicher Schütze von Fürth stellt sich den Behörden in Frankreich

Fürth: Nach den tödlichen Schüssen auf einen Gast einer Hochzeitsfeier in der Stadt in Mittelfranken hat sich der mutmaßliche Schütze in Frankreich gestellt. Wie die Polizei in Nürnberg in der Früh mitteilte, wird nun geprüft, ob der Mann auch tatsächlich der Täter ist. Es sehe aber danach aus. Der Mann soll gestern Abend mit einem Auto mit französischem Kennzeichen geflohen sein. Warum es zu der Tat gekommen ist, wird weiter ermittelt. Fast zeitgleich hat es gestern auch in der Oberpfalz eine Gewalttat bei einer Feier mit mehreren hundert Gästen gegeben. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, gerieten in Parsberg im Landkreis Neumarkt bei einem kurdischen Kulturfest mehrere Menschen in Streit. Dabei habe ein Mann einen 39-Jährigen mit einem Messer erstochen. Ein tatverdächtiger Syrer wurde laut Polizei festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 09:00 Uhr