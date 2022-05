Mutmaßlicher Schütze von Buffalo wird wegen Mordes angeklagt

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Buffalo: Wenige Stunden nach den Schüssen in der Stadt im US-Bundessstaat New York ist der mutmaßliche Schütze wegen Mordes angeklagt worden. Die Ermittler gehen von einem Hassverbrechen des 18-Jährigen aus: Er hat gestern vor einem Supermarkt in Buffalo vor allem auf Schwarze geschossen. Zehn Menschen wurden getötet, drei verletzt. Der 18-Jährige stellte sich danach der Polizei. Sollte er verurteilt werden, könnte er eine lebenslange Haftstrafe bekommen.

15.05.2022 13:00 Uhr