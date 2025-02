Mutmaßlicher Örebro-Schütze hatte laut Polizei mehrere Waffen

Zwei Tage nach dem Schusswaffenangriff auf ein Bildungszentrum in Schweden hat die Polizei Einzelheiten zum mutmaßlichen Täter genannt. Der Schütze von Örebro hatte demnach vier Waffen und die Lizenzen dazu. Die Polizei hatte keine Akte über ihn. Am Tatort wurde noch eine große Menge unbenutzter Munition entdeckt. Ein Mann hatte am Dienstag zehn Menschen und sich selbst erschossen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 06.02.2025 14:00 Uhr