Mutmaßlicher Lübcke-Mörder soll Synagoge ausgespäht haben

18.04.2020 20:15 Uhr

Kassel: Der mutmaßliche Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke soll schon vor Jahren Anschlagsziele ausgespäht haben. Wie das Magazin "Der Spiegel" schreibt, wurde im Keller des Tatverdächtigen ein USB-Stick entdeckt, auf dem sich Dossiers von rund 60 Personen und Institutionen befanden. Es handelte sich demnach um persönliche Daten örtlicher Politiker von SPD, Grünen und der damaligen PDS. Auch Daten der Synagoge in Kassel sollen darunter sein. Offenbar hatte der mutmaßliche Rechtsextremist das Gotteshaus ausgespäht. So war festgehalten, wann die Synagoge besonders gut besucht war. Der Generalbundesanwalt will in Kürze Anklage gegen den Mann erheben - wegen Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und versuchten Mordes an einem Iraker.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 20:15 Uhr