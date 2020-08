Mutmaßlicher Lübcke-Mörder entschuldigt sich bei Angehörigen

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat der Hauptangeklagte ein Geständnis abgelegt. Über seinen Anwalt ließ Stephan E. mitteilen, dass er geschossen habe. Er übernehme die Verantwortung für die Tat, die unentschuldbar und falsch gewesen sei. Der 46-Jährige entschuldigte sich bei der Familie des Opfers. Gleichzeitig belastete er den Mitangeklagten Markus H schwer. Dieser habe ihn radikalisiert, manipuliert und aufgehetzt. Beide Männer gehörten der rechtsextremistischen Szene an. Im Juni 2019 war Walter Lübcke auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss getötet worden. Er hatte sich zuvor öffentlich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 18:00 Uhr