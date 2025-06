Mutmasslicher Kraillinger Mörder ist in Untersuchungshaft

Krailling: Nach dem gewaltsamen Tod einer 29-Jährigen in der oberbayerischen Gemeinde ist ihr 36 Jahre alter Ehemann wegen Mord-Verdachts in Untersuchungshaft gekommen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die sechsfache Mutter war gestern tot in ihrer Kraillinger Wohnung gefunden worden. Zuvor hatten die Nachbarn die Polizei verständigt, weil sie einen blutenden Mann auf der Straße gesehen hatten. Die Kinder der Getöteten im Alter zwischen vier und zehn Jahren sind in Obhut des zuständigen Jugendamts Starnberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 19:00 Uhr