Mutmaßlicher Islamist hat laut Behörden Motorradfahrer gejagt

Sassoli warnt vor ausländischem Eingreifen in Belarus

Brüssel: Beim EU-Sondergipfel über die Lage in Belarus hat der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, vor einem ausländischen Eingreifen gewarnt. Zum Beginn der Video-Konferenz sagte er, es gebe allen Grund, eine Eskalation und eine militärische Intervention zu befürchten. Das wäre nach seinen Worten nicht hinnehmbar. Sassoli nannte zwar kein Land, aber in der EU besteht die Sorge, dass Russland wie 2014 in der Ukraine auch in Belarus eingreifen könnte. Die Regierung in Moskau wies inzwischen erstmals selbst auf Mängel bei der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus hin. Außenminister Lawrow nannte die Wahl "nicht ideal". Dafür gebe es nicht wenige Beweise, sagte er. Auch die Führung in Minsk sehe das so und versuche, mit den Bürgern einen Dialog aufzubauen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.08.2020 14:15 Uhr