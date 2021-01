Mutmaßlicher Hintermann der Anschläge von Mumbai in Pakistan festgenommen

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Islamabad: Gut zwölf Jahre nach den Terroranschlägen auf die indische Finanzmetropole Mumbai hat die Polizei in Pakistan den mutmaßlichen Drahtzieher verhaftet. Der Verdächtige gilt als einer der Anführer der verbotenen islamistischen Terrororganisation 'Lashkar-e Taiba'. Er soll die Attentate finanziert und geplant haben. Der Mann war in der Vergangenheit deswegen bereits zwei Mal verhaftet, dann aber wieder auf Kaution entlassen worden. Indien verlangt seit Jahren von Pakistan, den Islamisten vor Gericht zu stellen. Bei den Anschlägen in Mumbai wurden im November 2008 175 Menschen getötet, darunter 26 Ausländer und neun der Terroristen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 19:00 Uhr