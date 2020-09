Mutmaßlicher Haupttäter von Paris legt Geständnis ab

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Nach dem Messerangriff in der Innenstadt hat der Haupttäter die Tat offenbar gestanden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf Ermittlerkreise. Als Motiv soll der Mann angegeben haben, dass er die erneute Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen einfach nicht ertragen habe. Insgesamt hat die Polizei derzeit sieben Personen in Gewahrsam, die Ermittler stufen den Vorfall als islamistischen Terrorakt ein. Der Tatverdächtige hatte gestern vor der früheren Zentrale der Satirezeitschrift Charlie Hebdo zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Kurze Zeit später wurde er in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 13:45 Uhr