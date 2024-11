Mutmaßlicher Doppelmörder in Österreich wird tot gefunden

Altenfelden: Der in Österreich seit Montag gesuchte mutmaßliche Doppelmörder hat sich nach Polizeiangaben vermutlich selbst getötet. Die Polizei fand die Leiche des Mannes in einem Waldstück in der Nähe des Ortes Arnreit, nachdem gestern dort in der Nähe sein Auto entdeckt worden war. Hunderte Beamte hatten den Mann in den vergangenen Tagen im Grenzgebiet zu Deutschland gesucht, nachdem er zuerst den Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau und dann einen ehemaligen Jagdleiter aus der Region erschossen hatte. Auslöser war offenbar ein Streit über Jagdrechte. Der Polizeieinsatz war der größte in der Geschichte der österreichischen Polizei.

