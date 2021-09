Mutmaßlicher Angreifer von der A9 wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Afghanistan ist wichtiges Thema am Rande der UN-Vollversammlung

New York: Am Rande der UN-Generaldebatte findet heute unter anderem einen Online-Gipfel zur gerechteren internationalen Verteilung von Impfstoffen statt. Ihn hat US-Präsident Biden organisiert. Außerdem sind Gesprächsrunden über die Krisen in Libyen, im Jemen und in Afghanistan geplant. Die Lage dort ist auch Thema eines Außenministertreffens der G20-Staaten, zudem wird US-Außenminister Blinken seine Amtskollegen aus Afghanistans Nachbarländern treffen. Die islamistischen Taliban fordern derweil, bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung für Afghanistan sprechen zu dürfen. Ein UN-Sprecher bestätigte, dass Generalsekretär Guterres einen entsprechenden Brief erhalten hat. Afghanistan hätte am 27. September Rederecht. In Streitfällen entscheidet ein Komitee aus neun Staaten darüber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 11:00 Uhr