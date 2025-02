Mutmaßlicher Angreifer von Berliner Holocaust-Mahnmal ist syrischer Flüchtling

Berlin: Nach dem Angriff auf einen 30-jährigen spanischen Touristen steht die Identität des mutmaßlichen Angreifers fest: Es handelt sich um einen 19-jährigen Flüchtling aus Syrien. Laut Staatsanwaltschaft lebt er in einer Flüchtlingsunterkunft in Leipzig. Die Polizei hatte den Mann rund drei Stunden nach der Tat festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann soll den Spanier am Holocaust-Mahnmal mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Medienberichten zufolge handelt es sich um ein Messer. Offizielle Angaben zum Motiv gibt es nicht, laut BILD-Zeitung vermuten die Ermittler politische Gründe.

