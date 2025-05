Mutmaßlichem Todesschützen von Washington droht Todesstrafe

Washington: Nach den tödlichen Schüssen auf zwei israelische Botschaftsmitarbeiter ist gegen den mutmaßlichen Täter Anklage erhoben worden. Die kommissarische Staatsanwältin Pirro sagte, in diesem Fall komme sogar die Todesstrafe in Frage. Der Tod der beiden israelischen Botschaftsmitarbeiter wird demnach als Hassverbrechen und als terroristisches Verbrechen untersucht. In den Anklagedokumenten heißt es, der Beschuldigte habe seine Tat mit Palästina und Gaza begründet. Laut US-Generalstaatsanwältin Bondi hat der mutmaßliche Täter offenbar alleine gehandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 07:00 Uhr