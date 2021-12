Mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei Corona-Impfungen in Passau

Nachrichtenarchiv - 21.12.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Im Landkreis Passau bahnt sich ein Impfskandal an: Die Polizei hat nach BR-Informationen zwei zusammengehörende Arztpraxen und mehrere Wohnungen durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass bei Patienten, die sich nicht gegen das Virus impfen lassen wollten, dennoch eine Impfung in den Impfpass eingetragen wurde. Bei anderen Patienten soll der Impfstoff stark verdünnt worden sein. Außerdem soll die Praxis in einer noch unbekannten Zahl an Fällen Impfungen lediglich vorgetäuscht und trotzdem abgerechnet haben. Die Dosen seien entsorgt worden. Zu den genauen Hintergründen gibt es derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 17:00 Uhr