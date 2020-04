Mutmaßliche syrische Folterer stehen in Koblenz vor Gericht

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Koblenz: Weil sie in Damaskus Gefangene gefoltert und getötet haben sollen, müssen sich seit heute vormittag zwei Syrer vor einem deutschen Gericht verantworten. Den beiden mutmaßlichen Geheimdienstmitarbeitern werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Der Hauptangeklagte hat demnach 4000 Häftlinge foltern lassen. Mindestens 58 seiner Opfer sollen dabei gestorben sein. Der zweite Angeklagte soll Demonstranten ins Gefängnis gebracht haben. Die beiden Männer kamen 2014 und 2018 nach Deutschland und wurden 2019 festgenommen. /// Einige ihrer Opfer sind als Nebenkläger beim Verfahren dabei. Der Prozess am Oberlandesgericht Koblenz ist nach Justizangaben der weltweit erste dieser Art gegen Angehörige des syrischen Assad-Regimes.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 10:45 Uhr