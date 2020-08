Mutmaßlich vergifteter Kremlkritiker Nawalny ist nicht transportfähig

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Omsk: Der möglicherweise vergiftete russische Kremlkritiker Nawalny kann nun doch nicht nach Berlin ausgeflogen werden. Nach Einschätzung seiner Ärzte in der Klinik in Omsk ist er wegen seines Gesundheitszustandes nicht transportfähig. Das teilte Nawalnys Sprecherin mit. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums hatten Spezialisten aus Moskau geprüft, ob eine Verlegung möglich ist. Eigentlich hatten Unterstützer alles vorbereitet, um den 44-jährigen nach Berlin in die Charité zu bringen und ihn dort weiterbehandeln zu lassen. Nawalny liegt mit schweren Vergiftungssymptomen auf der Intensivstation im Koma. Er war während eines Fluges zusammengebrochen, seine Sprecherin vermutet, dass ihm Gift im Tee verabreicht wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 09:00 Uhr