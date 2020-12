Mutierte Corona-Version gab es bereits im November in Niedersachsen

PSG bestätigt Trennung von Trainer Tuchel

Paris: Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat die Trennung von Trainer Thomas Tuchel offiziell bestätigt. Das teilte der Club am Vormittag mit, ohne weitere Details zu nennen. Bereits an Heiligabend hatten mehrere Medien übereinstimmend über das Aus des 47-Jährigen in Paris berichtet. Zudem hatte sich PSG-Star Kylian Mbappé via Twitter von Tuchel verabschiedet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 10:15 Uhr