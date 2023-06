Muslimfeindlichkeit ist in Deutschland weit verbreitet

Meldungsarchiv - 29.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der deutschen Bevölkerung ist eine muslimfeindliche Haltung weit verbreitet. Wie aus dem Abschlussbericht einer unabhängigen Experten-Kommission hervorgeht, stimmt jeder Zweite in Deutschland muslimfeindlichen Aussagen zu. Um gegenzusteuern, empfehlen die Sachverständigen einen Bundesbeauftragten gegen Muslimfeindlichkeit. Außerdem sollte eine Melde- und Dokumentationsstelle eingerichtet werden. Laut dem Bericht sind Muslime, die offen ihre religiöse Zugehörigkeit bekennen, etwa durch Kleidung oder Verhalten, am stärksten betroffen. Vor allem kopftuchtragende Frauen berichten von besonders drastischen Anfeindungen. Insgesamt leben rund 5,5 Millionen Muslime in Deutschland, von denen die Mehrheit die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

