Muslime in Pakistan stürmen christliches Viertel

Faisalabad: In der Millionenstadt in Pakistan haben hunderte Muslime ein christliches Viertel gestürmt. Nach Polizeiangaben war die Menschenmenge mit Knüppeln und Steinen bewaffnet. Sie setzte mehrere Kirchen in Brand und verwüstete einen christlichen Friedhof. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Randalierer verlangten von den Behörden, gegen Blasphemie vorzugehen. Hintergrund des Gewaltausbruchs ist der Vorwurf, eine christliche Familie aus Faisalabad habe den Koran geschändet. Christen machen in Pakistan etwa zwei Prozent der Bevölkerung aus und gelten als stark sozial benachteiligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 22:45 Uhr