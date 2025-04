Musks SpaceX erhält milliardenschweren Auftrag der US-Regierung

Arlington: Die Raumfahrtfirma des US-Unternehmers und Trump-Beraters Musk erhält einen Milliardenauftrag der Regierung. SpaceX soll mit seinen Raketen Satelliten des Militärs ins All bringen. Der Auftrag hat nach Angaben des Militärs einen Wert von rund 5,9 Milliarden Dollar. Insgesamt geht es in den kommenden Jahren um 54 Missionen. Davon entfallen 28 auf SpaceX, die restlichen auf zwei weitere Unternehmen. SpaceX dominiert die kommerzielle Raumfahrt in den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 17:30 Uhr