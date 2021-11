Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von 6,9 Milliarden Dollar

Strobl beklagt "Egoshooterei" in der Union

Mannheim: Thomas Strobl bleibt Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. Auf dem Parteitag erhielt Strobl allerdings nur 66,5 Prozent der Stimmen. Viele Parteikollegen lasten ihm die Niederlagen der CDU bei der Bundestags- und Landtagswahl an. In einigen Bezirksverbänden wurden auch Rücktrittsforderungen laut. In seiner Rede beschwor Strobl die Geschlossenheit von CDU und CSU. Wörtlich sagte er: "Ich habe die ständige Ego-Shooterei und Durchstechereien satt." So könne man nicht weiter machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 15:00 Uhr