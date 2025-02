Musk treibt Entlassungen in US-Behörden voran

Washington: Tech-Milliardär Elon Musk setzt seinen Kündigungskurs in US-Behörden fort. Er erklärte, alle Bundesangestellten würden in Kürze eine E-Mail erhalten. Darin werden sie aufgefordert, bis Montagabend darzulegen, was sie zuletzt erledigt hätten. Das Nichtbeantworten werde als Kündigung gewertet. In bereits verschickten Mails werden die Beschäftigten konkret aufgefordert, in fünf Stichpunkten zusammenzufassen, was Sie vergangene Woche bei der Arbeit erreicht hätten. Präsident Trump hat Musk mit der Senkung der Staatsausgaben beauftragt. Dafür wurde ein eigenes Gremium gebildet. Musk treibt dort in Trumps Namen den Umbau des Staatsapparats voran - inklusive Massenentlassungen.

