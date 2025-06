Musk regt auf X Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an

Washington: Der Streit zwischen US-Präsident Trump und dem Tech-Milliardär Musk eskaliert. Auf seiner Plattform X befürwortete Musk ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Dieser hatte zuvor gedroht, Musks Unternehmen Milliarden an staatlichen Subventionen zu streichen. Die Tesla-Aktie brach daraufhin um 14 Prozent ein. Hintergrund ist ein Streit zwischen den bisherigen Verbündeten über das vom US-Präsidenten geplante Steuergesetz, das Musk in den vergangenen Tagen mit zunehmend heftigen Ausdrücken kritisiert hatte. Inzwischen ist durch die Auseinandersetzung auch das US-Raumfahrtprogramm gefährdet. Musk kündigte an, seine Firma SpaceX werde die Weltraumkapsel Dragon außer Betrieb nehmen. Das Raumschiff ist für die USA aktuell praktisch unverzichtbar, um Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS zu bringen.

