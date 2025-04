Musk leitet Rückzug aus Washington ein

Austin: Tech-Milliardär Musk will weniger Zeit in seinen Posten als Sonderberater von US-Präsident Trump investieren. Er plant, ab kommenden Monat nur noch ein bis zwei Tage pro Woche mit Regierungsaufgaben zu verbringen. Stattdessen will er sich wieder mehr um die Führung seines Unternehmens Tesla kümmern. Das erklärte Musk, nachdem Tesla einen Gewinneinbruch im ersten Quartal veröffentlicht hatte. Die Firma hat 71 Prozent weniger verdient im Vergleich zum Vorjahr. Musks politische Aktivitäten und rechten Positionen machten die Elektro-Autos zunehmend unpopulär. Als Trump-Sonderberater hatte der Milliardär tausende Jobs in der staatlichen Verwaltung gestrichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 06:00 Uhr