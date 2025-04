Musk gibt Posten als Trump-Berater laut Medienberichten auf - Weißes Haus widerspricht

Offenbar scheidet der Tech-Milliardär Elon Musk demnächst als Berater im Weißen Haus aus. Das berichten das Nachrichtenportal "Politico" und der Sender ABC. Demnach hat US-Präsident Trump das im Kreis einiger enger Berater angedeutet. Eine Sprecherin von Trump nannte die Berichte "Müll". Ihren Angaben zufolge war von Anfang an vorgesehen, dass Musk aus dem Staatsdienst ausscheidet, sobald seine Arbeit erledigt ist. An der Börse hat der Medienbericht dennoch Euphorie ausgelöst. Der Kurs von Musks Unternehmen Tesla zog an der Wall Street deutlich an. Der Tech-Multimilliardär ist unter anderem für umstrittene Massen-Entlassungen bei den US-Bundesbehörden zuständig. Hier war er zuletzt wiederholt von Gerichten gestoppt worden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.04.2025 21:00 Uhr