Musk-Firma Neuralink testet erstmals Gehirn-Implantat

Los Angeles: Die Firma Neuralink des US-Milliardärs Elon Musk testet erstmals eine Technologie, die elektronische Geräte per Gedanken steuern soll. Dazu setzte ein Roboter bei einer Operation einem Querschnittsgelähmten ein Implantat im Gehirn ein. Dieses soll nun Signale auffangen und weiterleiten, die in bestimmten Gehirnregionen aktiv werden, wenn sich Menschen bewegen wollen. Ziel ist, so letztlich einen Computer-Cursor zu bedienen, oder auch ein Smartphone. Neuralink hatte im Mai die Erlaubnis bekommen, die Implantate im Rahmen einer sechsjährigen Studie an Menschen zu testen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 11:45 Uhr