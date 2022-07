Musikwelt zeigt sich bestürzt über Soltesz Tod

Christopher Street Day Parade zieht durch Berlin

Berlin: Rund 500-tausend Menschen nehmen in der Bundeshauptstadt an der diesjährige Parade zum Christopher Street Day teil. Unter dem Motto "Vereint in Liebe. Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung" startete der Zug am Mittag. Er ist mit etwa 100 Wagen so lang wie nie zuvor. Am Brandenburger Tor soll es am Abend eine Abschlussparty geben. Anlässlich des CSD weht heute das erste Mal die Regenboggenflagge auch vor und auf dem Reichstagsgebäude.

