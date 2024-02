Musikwelt trauert um Stardirigenten Seiji Ozawa

Tokio: Die internationale Musikwelt trauert um den japanischen Stardirigenten Seiji Ozawa. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits am 6. Februar in seinem Zuhause in Tokio. Ozawa wurde 88 Jahre alt. Das Boston Symphony Orchestra würdigte seinen langjährigen Musikdirektor als "ein musikalisches Genie". Der frühere Assistent Herbert von Karajans und Leonard Bernsteins war 30 Jahre Musikdirektor in Boston, wo ein Konzertsaal nach ihm benannt wurde. 2002 wechselte er an die Wiener Staatsoper. Die Wiener Philharmoniker würdigten Ozawa als einen der großen Dirigenten unserer Zeit. Die Zusammenarbeit mit ihm sei "ein Geschenk" gewesen, erklärte der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Froschauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 23:00 Uhr