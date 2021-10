Musikwelt trauert um Dirigenten Bernard Haitink

Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der Dirigent Bernard Haitink ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in London. Der in Amsterdam geborene Haitink war weltberühmt für seine Interpretationen der Werke von Gustav Mahler und Anton Bruckner und war vielfach international ausgezeichnet worden. Während seiner langen Karriere hatte Haitink unter anderem die Royal Opera in London sowie das London Philharmonic Orchestra geleitet. Außerdem war er von 2002 bis 2004 Chefdirigent der Staatskapelle Dresden. Sein letztes Konzert gab er vor zwei Jahren mit den Wiener Philharmonikern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 10:00 Uhr