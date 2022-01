Musikrat setzt sich für mehr Zuschauer bei Veranstaltungen ein

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Musikrat setzt sich für höhere Zuschauerkapazitäten bei Veranstaltungen ein. In einem Forderungskatalog an die bayerische Staatsregierung heißt es, dass die Kapazität auf maximal 75 Prozent erhöht werden solle. Aktuell liegt die maximale Auslastung bei 25 Prozent. Der Rat argumentiert, die Sicherheit solle die 2G- oder 2G-Plus-Regel gewähren. Auch fordert das Gremium mehr Planungssicherheit für Kulturschaffende. Der Zeitraum zwischen einem Beschluss der Regierung und der Umsetzung müsse entsprechend dem Arbeitsaufwand angepasst werden. Zudem kritisiert der Musikrat, dass derzeit Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind, aus dem Kulturleben ausgeschlossen und damit in ihrer Bildung benachteiligt seien. Am Montag berät das bayerische Kabinett über mögliche Veränderungen der Corona-Regeln im Kulturbereich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 13:00 Uhr