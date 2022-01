Musikrat fordert mehr Gäste bei Konzerten zuzulassen

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Diskussion über die Corona-Regeln hat sich der Bayerische Musikrat mit einem Forderungskatalog an die Staatsregierung gewandt. Darin verlangt er, die Zuschauer-Kapazität bei Veranstaltungen auf 75 Prozent zu erhöhen. Derzeit ist nur eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt. Dabei solle die 2G- oder die 2G-plus-Regel gelten, schreibt Musikratspräsident Kaltenhauser. Gefordert wird auch mehr Planungssicherheit für die Zukunft. Außerdem kritisiert der Musikrat, dass derzeit Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind, aus dem Kulturleben ausgeschlossen und damit in ihrer Bildung benachteiligt seien. Am Montag berät die Staatsregierung über die Corona-Regeln und mögliche Veränderungen im Kulturbereich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 12:00 Uhr