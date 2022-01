Musikrat fordert 75 Prozent Zuschauerauslastung bei Konzerten

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Diskussion über die Corona-Regeln hat sich der Bayerische Musikrat mit einem Forderungskatalog an die Staatsregierung gewandt. Darin verlangt er, die Zuschauer-Kapazität bei Veranstaltungen auf 75 Prozent zu erhöhen. Derzeit ist nur eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt. Dabei solle die 2G- oder die 2G-plus-Regel gelten, schreibt Musikratspräsident Kaltenhauser. Gefordert wird auch mehr Planungssicherheit für die Zukunft. Montag berät die Staatsregierung über die Corona-Regeln und mögliche Veränderungen im Kulturbereich. Zuletzt hatte es viel Kritik daran gegeben, dass im Kulturbereich weiter 2G plus gilt, in Gaststätten in Bayern dagegen Geimpfte oder Genesene keinen Test vorlegen müssen. Ministerpräsident Söder hat jetzt Erleichterungen für die Kultur angedeutet. Mittelfristig sei eine Auslastung von 50 Prozent denkbar, sagte Söder dem Münchner Merkur. Konkret nennt er eine Bestuhlung im Schachbrettmuster.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 14:00 Uhr