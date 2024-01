Musikproduzent Frank Farian mit 82 Jahren gestorben

München: Der Musikproduzent und ehemalige Schlagersänger Frank Farian ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb Farian im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Miami. Er gehörte zu den erfolgreichsten Pop-Produzenten der letzten Jahrzehnte. In den 60er und 70er Jahren war er zunächst als Sänger mit eigenen Projekten aktiv. Später sorgte er als Produzent von Boney M und Milli Vanilli für zahlreiche Hits. Als herauskam, dass Milli Vanilli ihre Erfolgssongs nicht selbst gesungen hatten, gab es einen Eklat.

