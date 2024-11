Musiklegende Quincy Jones ist gestorben

Los Angeles: Die Musiklegende Quincy Jones ist tot. Wie sein Sprecher mitteilte, starb er im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Kalifornien im Kreise seiner Familie. In einer Erklärung teilten seine Angehörigen mit, dies sei ein unglaublicher Verlust für die Familie. Jones war einer der ersten schwarzen Unternehmer, der in Hollywood Erfolg hatte. Er war Bandleader, Komponist und Produzent, arbeitete unter anderem mit Frank Sinatra und Ray Charles, produzierte Michael Jacksons Erfolgsalbum "Thriller" und schrieb preisgekrönte Film- und Fernsehmusik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 10:00 Uhr