Musikkabarettistin Burgi Well von den "Wellküren" ist tot

München: Burgi Well ist tot. Die Musikkabarettistin starb im Alter von 71 Jahren an einer schweren Krankheit. Well stand seit 1986 mit ihren Schwestern als Wellküren-Trio auf der Bühne. Die Gründerinnen entstammen der 17-köpfigen Volksmusikantenfamilie des Dorfschullehrers Well, die auch die Biermösl Blosn hervorgebracht hat. Mit ihrer sehr eigenen Form der Stubenmusi feierten sie Erfolge auf Kleinkunstbühnen. Dazu gehörte auch die Münchner Lach- und Schießgesellschaft:

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 20:00 Uhr