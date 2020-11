Musik Awards für Taylor Swift und Justin Bieber

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die US-Sängerin Taylor Swift ist bei den American Music Awards wie schon im vergangenen Jahr in der Sparte "Künstler des Jahres" ausgezeichnet worden. Bei der Gala heute Nacht hat sie außerdem die Preise als beliebteste Pop-Rock-Sängerin und für ihr Musik-Video "Cardigan" gewonnen. Der kanadische Sänger Justin Bieber kann sich ebenfalls über drei Auszeichnungen freuen, nämlich als beliebtester Pop-Rock-Sänger, für den Song "10.000 Hours" und für die dabei entstandene Zusammenarbeit mit dem Courntry-Pop-Duo "Dan and Shay".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 08:00 Uhr