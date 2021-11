Musical-Legende Stephen Sondheim mit 91 Jahren gestorben

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der amerikanische Musical-Komponist Stephen Sondheim ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte sein Anwalt mit. Sondheim gilt als Erneuerer des amerikanischen Musical-Theaters in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit einem Oscar für den Song "Sooner or Later" im Film "Dick Tracy". Für die "West Side Story" schrieb Sondheim die Texte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 02:00 Uhr