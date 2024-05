Murnau gedenkt der beiden getöteten Ukrainer

Murnau: Fünf Tage nach dem gewaltsamen Tod zweier ukrainischer Soldaten wird es in der oberbayerischen Marktgemeinde am Nachmittag einen Gedenkgottesdienst geben. Bei der Erinnerungsveranstaltung in der Kirche Sankt Nikolaus soll auf Deutsch und auf Ukrainisch gepredigt und gebetet werden, sagte der katholische Pfarrer Schindele dem BR. Dazu reist auch ein Geistlicher der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde München an. In dem Mordfall ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft. Sie hat sich noch nicht zum Motiv des 57-Jährigen mutmaßlichen Täters geäußert. In Murnau leben etwa 200 Menschen aus der Ukraine. Der ganze Ort stehe unter Schock, sagte Bürgermeister Beuting dem BR.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 08:00 Uhr