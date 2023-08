Munitionslieferung der EU an die Ukraine kommt nur schleppend voran

Toledo: Bei der Lieferung von Munition an die Ukraine kommt die Europäische Union offenbar nur schleppend voran. Nach Angaben des Außenbeauftragten Borrell hat die EU im ersten Halbjahr mehr als 220.000 Schuss Munition sowie 2.300 Raketen an Kiew geliefert. Zugesagt wurde im Frühjahr aber eine Million Geschosse binnen eines Jahres. Borrell rief am Rande von Beratungen mit den EU-Verteidigungsministern im spanischen Toledo die Mitgliedsländer auf, der Rüstungsindustrie mehr Aufträge zu erteilen. Auch der estnische Verteidigungsminister Pevkur sieht Handlungsbedarf. Demnach verschießt die Ukraine derzeit etwa 6.000 Geschosse pro Tag, während Russland auf bis zu 70.000 kommt. Die deutsche Verteidigungs-Staatssekretärin Möller verwies in Toledo auf milliardenschwere Rahmenverträge für Artillerie- und Panzermunition, die der Bundestag kürzlich beschlossen hatte. Diese kommt aber auch der Bundeswehr zugute.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2023 19:45 Uhr