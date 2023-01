Munich Re prognostiziert zunehmende Schäden durch Naturkatastropen

Nachrichtenarchiv - 10.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In den kommenden Jahren werden Schäden durch Naturkatastrophen zunehmen. Zu dieser Einschätzung kommt der Rückversicherer Munich Re anhand einer Studie. Demnach verursachten im vergangenen Jahr Überschwemmungen, Stürme, Dürre und Waldbrände weltweit volkswirtschaftliche Schäden in Höhe von rund 270 Milliarden Dollar. Das ist laut Munich Re zwar etwas weniger als im Vorjahr, bestätige aber den Trend der letzten fünf Jahre. Besonders betroffen war 2021 die US-Ostküste, wo der Hurrikan "Ian" Schäden in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar verursachte. Es folgen die Karibik und die Region Asien/Pazifik. Aber auch Europa leidet zunehmend unter langen Hitzeperioden und Dürre. Dieses Phänomen, so Munich Re, werde sich in den nächsten Jahren noch verstärken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2023 12:00 Uhr