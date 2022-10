Multi-Millionär Sunak wird neuer britischer Regierungschef

Scholz bietet Ukraine bei Wiederaufbau umfassende Wirtschaftspartnerschaft an

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine eine umfassende wirtschaftliche Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. Beide Länder könnten eine Wirtschafts- und Transformationspartnerschaft eingehen, die tiefer und weiter gehe als alle bisherigen Partnerschaften, sagte Scholz bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin. Zugleich machte der Kanzler deutlich, dass er eine EU-Mitgliedschaft des Landes als Ziel sieht. "Wir wollen, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union wird", so Scholz wörtlich. Dies sei auch ein Signal an private Investoren: Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland. Morgen findet in Berlin eine internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau in der Ukraine statt.

