Mützenich will Werkverträge nicht nur in der Fleischbranche verbieten

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Fraktionschef Mützenich will das geplante Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie auf alle Wirtschaftsbereiche ausweiten. Er sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", Ziel sei es, dass der Missbrauch von Leih- und Werkverträgen in allen Bereichen untersagt werde. Für die Ausbeutung von Arbeitskräften dürfe es keine Toleranz geben. - Nach zahlreichen Coronona-Infektionen von Mitarbeitern in Schlachtbetrieben hatte das Bundeskabinett Mitte der Woche Eckpunkte eines Arbeitsschutzprogramms für die Fleischwirtschaft beschlossen. Demnach sollen ab dem kommenden Jahr unter anderem Werkverträge und Leiharbeit verboten werden. Bei Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften drohen höhere Bußgelder als bisher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2020 09:00 Uhr