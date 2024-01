Mützenich will Schuldenbremse nochmals aussetzen

Berlin: Mit Blick auf das Hochwasser in vielen Teilen Deutschlands plädiert SPD-Fraktionschef Mützenich dafür, die Schuldenbremse heuer abermals auszusetzen. Die Ampel-Partner seien gut beraten, sich offen mit der Frage zu befassen, ob die im Grundgesetz verankerte Ausnahmeregelung auch auf das aktuelle Hochwasser angewendet werden kann - so wie der Ukraine-Krieg und die Ahrtal-Katastrophe vor zweieinhalb Jahren. Die FDP sei informiert, dass die SPD Hochwasserhilfen in die aktuellen Haushaltsgespräche einbringen wolle, so Mützenich. Der Grünen-Haushaltsexperte Kindler erklärte, angesichts der Überschwemmungen sei die Erklärung der Notlage selbstverständlich eine Option. Kanzler Scholz will heute Hochwasserregionen in Sachsen-Anhalt besuchen. Begleitet wird er von Umweltministerin Lemke und Ministerpräsident Haseloff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 08:00 Uhr